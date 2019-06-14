Западная Сахара приняла участие в заседании ЭКОСОС в Лусаке

Тифарити, , 10:37 — REGNUM 13 июня представители республики Западная Сахара выступили с заявлением о предварительных итогах своего участия в работе Генеральной Ассамблеи Экономического, Социального и Культурного Совета (ЭКОСОС) в период с 11 по 14 июня в столице Замбии, Лусаке. Об этом сообщает западносахарское новостное издание «Khabar».

В состав делегации наряду с официальными представителями страны вошли глава Центрального студенческого союза Мулай Амхамед Ибрагим и Генеральный секретарь Союза юристов Западной Сахары Мохамед Фазаль Алей Буайя.

Модератором церемонии открытия выступила вице-президент Замбии Инонге Вина, которая от имени своей страны выразила полную поддержку работе данного международного органа.

Что касается Западной Сахары, то, по заявлению западносахарских делегатов, участие их страны в мероприятии такого порядка является доказательством полной поддержки со стороны международного сообщества.