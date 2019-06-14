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Министр образования Западной Сахары высоко оценил заслуги фронта Полисарио

Политика

Министр упомянул в своей речи о связи зарождения фронта Полисарио и системы образования Западной Сахары

Тифарити, 14 июня 2019, 11:04 — REGNUM  Министр образования Западной Сахары Башарья Хамуди Пуне 13 июня во время выступления по случаю окончания 2018/2019 учебного года заявил, что республика Западная Сахара продолжает выстраивать и развивать национальную систему образования в том же духе и с той же решимостью, с которой она начала это делать более четырех десятилетий назад, благодаря неутомимым действиям фронта Полисарио по поддержанию стабильности и безопасности в стране. Об этом сообщает западносахарское новостное издание «Khabar».

Министр отметил, что фронт Полисарио проводил свое первое заседание в сложных региональных и международных условиях зарождения освободительной революции, и заявил, что на этой встрече среди прочего были рассмотрены механизмы изучения прав человека, вопросы строительства школ, обучения будущих поколений и предоставления всем гражданам бесплатного доступа к образованию. Это во многом способствовало строительству существующей в настоящее время действенной национальной системы образования.

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Зарубежная хроника
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