Марокко выслал правозащитника с территории Западной Сахары

Тифарити, , 10:46 — REGNUM 13 июня марокканские власти депортировали главу Ассоциации по защите западносахарских заключенных в марокканских тюрьмах Абдарахмана Зею со своего рабочего места в Эль-Аюне, оккупированной столице Западной Сахары, в Калат-эль-Сарагну, к северу от Марракеша. Об этом сообщает западносахарское новостное издание «Khabar».

Согласно заявлению Ассоциации, это решение стало ответной реакцией на его политическую и правозащитную деятельность и рассматривается как отчаянная попытка повлиять на деятельность Ассоциации, которая занимается вопросами гражданских прав заключенных из Западной Сахары в марокканских тюрьмах.

Несколько местных правозащитников осудили подобные действия и выразили свою неприязнь по отношению к «насильственному перемещению» активиста с территории Западной Сахары. Они также призвали к международному вмешательству для обеспечения защиты прав человека на оккупированных территориях Сахарской Арабской Демократической Республики.