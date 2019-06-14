Демпартия США определилась с первой двадцаткой участников дебатов

Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Национальный комитет Демократической партии США опубликовал список из 20 кандидатов в президенты, которые будут участвовать в дебатах, сообщает агентство Reuters.

Согласно списку, в дебатах примут участие сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, мэр Саут-Бенда Пит Буттиджиг, экс-министр жилищного хозяйства Хулиан Кастро, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Делани, конгрессмен Тулси Габбард от штата Гавайи, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, губернатор Вашингтона Джей Инсли, сенатор от Миннесоты Эми Клобухар, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, конгрессмен от штата Огайо Тим Райян, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолвелл, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, писательница Мэриэнн Уильямсон и предприниматель Эндрю Янг.

Отмечается, что в список не попал ряд кандидатов — губернатор Монтаны Стив Буллок, конгрессмен от штата Массачусетс Сет Мултон, экс-сентаор Майк Гревел и мэр флоридского города Мирамар Уэйн Мессам.

Дебаты будут проходить вечером 26 и 27 июня.

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