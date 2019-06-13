Петербург стал лидером по «денежной сумме» нарушений на госзакупках

Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM Петербург стал лидером среди регионов РФ по сумме нарушений на госзакупках. Об этом сообщается в докладе Счетной палаты России.

Так, в опубликованном документе говорится, что в целом за прошлый год контрольно-счетные органы страны выявили около 30 тыс. нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на общую сумму около 29 млрд рублей. Более 6 млрд 85 млн из них приходится на долю Петербурга, что является самым крупным показателем среди субъектов федерации. Следом за северной столицей расположились Ростовская область (около 5 млрд рублей) и Красноярский край (почти 2,5 млрд рублей).

В количественном выражении, впрочем, на первое место вышел Краснодарский край, где обнаружилось почти 6 тыс. нарушений, затем идет Челябинская область (около 2 тыс. нарушений) и Калужская область (почти 1,3 тыс. нарушений).

Счетная палата отмечает, что почти 50% всех госзакупок, проводимых в соответствии с 44-ФЗ, распределены всего между семью регионами страны. Это Москва, Московская, Свердловская области, Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан.

Объем средств бюджетов всех уровней, которые обращаются в рамках контрактной системы в сфере закупок, с 2014 года вырос на 36,2% и составил в 2018 году почти 8 трлн рублей.

Добавим, Петербург также отличился и в позитивном ключе, показав достаточно высокий уровень конкуренции: в регионе в среднем регистрируют 3,47 заявки на один лот, лучше показатель лишь у Липецкой и Московской областей.