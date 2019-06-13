Белый дом подтвердил подготовку к встрече Трампа и Си Цзиньпина

Вашингтон, 13 июня 2019, 19:42 — REGNUM Белый дом подтверждает подготовку к встрече президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на саммите G-20 в Японии, 13 июня передает агентство Reuters.
«Мы движемся в этом направлении», — заявил представитель Белого дома Хоган Гидли на вопрос журналистов об ожидаемых переговорах двух лидеров.
От переговоров Трампа и Си Цзиньпина многие ждут разрешения торгового спора между США и Китаем, который уже привел к многомиллиардным убыткам для обеих сторон и может представлять опасность для всей мировой экономики.
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