Четверг, 13 Июня 2019 года
19:49:13 МСК

Белый дом подтвердил подготовку к встрече Трампа и Си Цзиньпина

Политика

«Мы движемся в этом направлении»

Белый дом подтвердил подготовку к встрече Трампа и Си Цзиньпина
Narendra Modi
Си Цзиньпин

Вашингтон, 13 июня 2019, 19:42 — REGNUM  Белый дом подтверждает подготовку к встрече президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на саммите G-20 в Японии, 13 июня передает агентство Reuters.

«Мы движемся в этом направлении», — заявил представитель Белого дома Хоган Гидли на вопрос журналистов об ожидаемых переговорах двух лидеров.

От переговоров Трампа и Си Цзиньпина многие ждут разрешения торгового спора между США и Китаем, который уже привел к многомиллиардным убыткам для обеих сторон и может представлять опасность для всей мировой экономики.

Читайте также: Трамп угрожает ввести пошлины, если не сможет встретиться с Си Цзиньпином

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить