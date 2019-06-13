Медведев вновь обрушился с критикой на руководство Роскосмоса

Москва, , 17:35 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев снова обрушился с критикой на государственную корпорацию «Роскосмос». Соответствующее заявление он сделал сегодня, 13 июня, открывая совещание по вопросу развития «Роскосмоса».

Медведев считает, что корпорация работает плохо, средства расходуются неэффективно, государственные контракты не выполняются, сроки запусков срываются.

«Ситуация следующая: «Роскосмос» пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%. До конца года государственная корпорация должна будет освоить еще около 200 млрд рублей», — констатировал Медведев.

Также председатель правительства указал, что госкорпорация не соблюдает ранее установленные сроки пусков и не выполняет государственные контракты по пилотируемым запускам.

«Мы, к сожалению, уже сталкивались с ситуацией, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Мы понимаем, какие негативные последствия это влечет. Это и недозагруженные предприятия, и несоблюдение различных сроков», — напомнил Медведев.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Россия была первой космической державой в мире, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран и теперь просто не имеет права сдавать позиции.

«Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности», — признал Медведев.