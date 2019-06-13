ВКС России нанесли в Сирии авиаудары, защищая турецких военных

Москва, , 17:29 — REGNUM Российская боевая авиация в Сирии нанесла несколько воздушных ударов по боевикам, атаковавшим наблюдательный пост турецких военных в Идлибе, сообщает 13 июня пресс-служба Минобороны России.

Российское военное ведомство отмечает, что турецкое командование обратилось с просьбой защитить наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия в сирийской провинции Идлиб.

Ночью 13 июня незаконные вооружённые формирования подвергли турецкий опорный пункт артиллерийскому обстрелу и, возможно, готовились к прямой атаке.

«По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста», — указано в сообщении Минобороны РФ.

При этом в сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что «тесное взаимодействие российского и турецкого командований в рамках борьбы с террористическими группировками в Сирии будет продолжено».

Как сообщало ИА REGNUM, с 00:00 12 июня в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции было достигнуто новое соглашение о «режиме тишины». Тем не менее, радикальные джихадистские формирования продолжают вести боевые действия с массированным применением артиллерии.

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