В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Москва, , 17:00 — REGNUM Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правоприменительную практику изучат комитет Госдумы по законодательству во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и комитет по безопасности во главе с Василием Пискарёвым.

Отметим, что в статье 228 УК РФ речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков. Внимание в правоприменительной практике возникло из-за резонансного «дела Голунова», обвиняемого по этой статье.

Вместе с тем депутат Госдумы Николай Брыкин («Единая Россия») сообщил о разработке законопроекта, снижающего максимальную ответственность за хранение наркотиков без цели сбыта с нынешних десяти лет лишения свободы до пяти лет.