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Посол Африканского союза прибыл в Судан

Политика

В ходе конфликта погибли свыше 100 человек

Хартум, 13 июня 2019, 15:34 — REGNUM  Посланник Африканского союза Ахмед Лаббат прибыл в Судан в целях посредничества в разрешении кризиса в стране. Об этом 13 июня сообщает Al Arabia.

Отмечается, что кризис в стране продолжает усугубляться. Оппозиция обвиняет военное правительство страны в запугивании демонстрантов. В ходе кризиса погибли уже свыше 100 человек.

Напомним, акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года, когда власти страны решили повысить цены на хлеб. Демонстрациями воспользовались военные, совершившие государственный переворот и арестовавшие президента страны Омара аль-Башира.

В настоящее время демонстранты требуют передачи власти из рук военных в руки гражданской оппозиции.

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