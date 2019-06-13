Главы Киргизии и Казахстана обсудили развитие двусторонних отношений

Бишкек, , 15:16 — REGNUM Киргизия и Казахстан должны наладить реализацию достигнутых ранее договоренностей. Об этом 13 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев считает, что встреча в Бишкеке, которая является первым официальным визитом главы государства после инаугурации, имеет символическое значение.

Жээнбеков, в свою очередь, поздравил президента Казахстана с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Киргизию для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

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