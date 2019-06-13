Четверг, 13 Июня 2019 года
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Египет, Иордания и Марокко примут участие в конференции США по Палестине

Политика

Палестинские лидеры отказываются принимать участие в будущей конференции

Каир, 13 июня 2019, 14:30 — REGNUM  12 июня представители США заявили, что Египет, Иордания и Марокко сообщили администрации Трампа, что их представители примут участие в конференции в Бахрейне под руководством США, посвященной предложениям по развитию палестинской экономики в рамках плана мирного урегулирования США. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Отметим, что участие Египта и Иордании считается особенно важным, поскольку исторически они были ключевыми участниками израильско-палестинских мирных переговоров, а также это единственные арабские государства, которые достигли мирных соглашений с Израилем.

Однако решение палестинских лидеров бойкотировать будущую конференцию вызывает сомнения в ее шансах на успех. Они избегают принятия более широких дипломатических усилий, комплекс которых президент США Дональд Трамп назвал «сделкой века». По их мнению, такая сделка может сильно перевешивать в пользу Израиля и отрицать факт создания их собственного палестинского государства.

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Зарубежная хроника
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