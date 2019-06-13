Египет, Иордания и Марокко примут участие в конференции США по Палестине

Каир, , 14:30 — REGNUM 12 июня представители США заявили, что Египет, Иордания и Марокко сообщили администрации Трампа, что их представители примут участие в конференции в Бахрейне под руководством США, посвященной предложениям по развитию палестинской экономики в рамках плана мирного урегулирования США. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Отметим, что участие Египта и Иордании считается особенно важным, поскольку исторически они были ключевыми участниками израильско-палестинских мирных переговоров, а также это единственные арабские государства, которые достигли мирных соглашений с Израилем.

Однако решение палестинских лидеров бойкотировать будущую конференцию вызывает сомнения в ее шансах на успех. Они избегают принятия более широких дипломатических усилий, комплекс которых президент США Дональд Трамп назвал «сделкой века». По их мнению, такая сделка может сильно перевешивать в пользу Израиля и отрицать факт создания их собственного палестинского государства.