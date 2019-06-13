Кения закрыла границу с Сомали

Ламу, Кения, , 16:16 — REGNUM Кения объявила о закрытии границы с Сомали в районе города Ламу. Власти страны заявляют, что граница была закрыта из соображений безопасности. В последнее время в Кении были усилены контр-террористические меры из-за активизации деятельности террористов Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает RFI Kiswahili.

По информации издания, округ Ламу стал использоваться террористами Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для реализации атак и похищений.

Начальник полиции округа Ламу Мучанги Киои заявил, что пересечение границы будет разрешено только службам безопасности.

Администрация округа призвала жителей воздержаться от торговли по ту сторону границы под угрозой изъятия предпринимательских лицензий и задержания.

Закрытие границы с Сомали произошло через неделю после того, как правительство Кении запретило рыболовецкую деятельность своих граждан со стороны Сомали.

Правительство отмечает, что граница также была закрыта из-за участившихся случаев контрабандой торговли.

Решение о закрытии границы было принято в тяжёлый период во взаимоотношениях Кении и Сомали. Страны не могут определить принадлежность спорной территории в Индийском океане, богатой запасами газа и нефти.