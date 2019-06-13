Язык до Куева доведёт: Украина «грамотно» распоряжается ресурсами

Москва, , 14:23 — REGNUM Две новости — о разрешении США переименовать Киев и реакция министра иностранных дел Украины Павла Климкина на возможное возвращение России в парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) — стоит объединить в одну тему. Они прекрасно иллюстрируют растущее влияние Украины на международной арене и то, как «грамотно» страна распоряжается своими ресурсами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Пролоббировать нужное решение в американском совете по географическим названиям (решения которого в общем-то мало для кого что значат) несомненно, важнее, чем налаживать отношения с Россией и Европой», — отметил эксперт.

Для последних остаётся лишь язык ультиматумов из Куева, получившего от американского хана, если и не ярлык на княжение, то разрешение писать название столицы на английском как заблагорассудится.

«Теперь европейцы будут грозить не только на Восток, но и на Запад. Впрочем, в лучшем случае реакцией на эти угрозы станет соревнование российских депутатов с европейскими в остроумии», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет США по географическим названиям (изменил написание столицы Украины в международной базе. Члены совета единогласно постановили официально переименовать украинскую столицу с «Kiev» на «Kyiv».

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