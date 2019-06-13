Индия выделит $40 млн на обеспечение безопасности границ из космоса

Нью-Дели, , 15:53 — REGNUM Правительство Индии планирует потратить 2,8 млрд рупий (40,32 млн долларов) на создание системы обеспечения безопасности границ из космоса. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Эксперты рабочей группы при министерстве внутренних дел Индии утверждают, что основная цель проекта состоит в обеспечении безопасности морских и сухопутных границ Индии. Новая система не только позволит пограничным войскам и береговой охране страны вести наблюдение за пограничными районами из космоса, но и предоставит им надежные средства связи даже в отдаленных районах Индии. Космические технологии также позволят производить эффективное планирование оборонительных сооружений на границе.

Хотя правительство не разглашает детали проекта, стало известно, что для реализации первой его фазы МВД Индии выделило более 40,32 млн долларов. Сообщается, что в рамках инициативы Индийская организация космических исследований (ИСРО) запустит отдельный спутник, предназначенный исключительно для использования пограничными войсками и береговой охраной.