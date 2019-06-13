Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Саудовской Аравии запущена кампанию по снижению неграмотности

Политика

Кампания нацелена на обучение жителей отдаленных районов Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 13 июня 2019, 14:13 — REGNUM  Министерство образования Саудовской Аравии объявило о запуске четырех летних образовательных кампаний по снижению неграмотности в отдаленных районах Королевства.

Двухмесячные занятия будут длиться вплоть до пятого августа и пройдут в рамках курса Эр-Рияда, направленного на повышение уровня грамотности среди населения страны и улучшения качества предоставляемых образовательных услуг. Саудовское информационное издание Asharq Al-Awsat сообщает, что летние классы будут проводиться в районах, где трудно организовать регулярные курсы, например, в местах проживания кочевых бедуинов.

Программа ориентирована на искоренение неграмотности среди лиц мужского и женского пола, не имеющих образования, а также на ознакомление студентов со святыми учениями. В ходе занятий студентов будут обучать принципам чтения и письма, повышать их знания в религиозной, социальной, медицинской, экономической и сельскохозяйственной областях. В саудовской Мекке к кампании по борьбе с неграмотностью присоединятся 26 образовательных центров, которые примут более чем 300 учащихся.

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Зарубежная хроника
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