Названо число жертв среди мирных жителей Донбасса с начала конфликта

Киев, , 12:13 — REGNUM С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер во время пресс-конференции, трансляция которой велась на странице миссии в соцсети Facebook.

Она уточнила, что в ходе конфликта в регионе с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года погибли 3 тыс. 332 гражданских лиц, еще более 7 тыс. были ранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госпереворот в Киеве произошел в 2014 г., после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война. Президент страны Виктор Янукович из-за радикалов спешно покинул страну.

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