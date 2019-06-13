Выборы мэра Улан-Удэ: избирательная кампания официально стартовала

Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM Городской совет депутатов Улан-Удэ сегодня, 13 июня, официально объявил о дате выборов в мэры города. Голосование назначено на 8 сентября, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета.

Как уточнил исполняющий обязанности мэра бурятской столицы Александр Иринчеев, кандидаты могут выдвигаться с 15 июня.

Напомним, пока о намерении участвовать в выборах заявили исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков, журналист Евгения Балтатарова, а также блогер и шоумен Батодалай Багдаев. Не исключают своего участия лидеры региональных отделений «Справедливой России» и ЛДПР Иринчей Матханов и Сергей Дорош.

Про кандидатов от КПРФ пока ничего неизвестно. В самой партии в этом качестве называли ранее имя депутата Народного Хурала Анатолия Ковалева, однако позже лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев заявил, что если партия скажет, то может пойти и он.

«МК в Бурятии» предполагает также возможное выдвижение своей кандидатуры экс-главой полномочного представительства региона при президенте России Мункожапом Бадмаевым. В мае он был заменен на более молодого и «целеустремлённого» Антона Виноградова.

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«Он может выдвинуться в мэры в пику городским и региональным властям и, по некоторым оценкам, имея в соратниках известного скульптора из Бурятии Даши Намдакова, вхожего в самые высокие кабинеты, располагает шансами на хорошую поддержку «сверху», — пишут журналисты.

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Напомним, в декабре 2019 года Народный Хурал принял решение о возвращении всенародных выборов мэра Улан-Удэ, которые были отменены в 2012 году. Это произошло после череды скандалов с первым и последним назначенным мэром города Александром Голковым.

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