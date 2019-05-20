Министр по инвестициям Бурятии стал полпредом при президенте России

Улан-Удэ, , 13:32 — REGNUM Исполняющим обязанности главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ назначен 34-летний министр по инвестициям республики Антон Виноградов. Соответствующий указ был подписан главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Как отметили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение о назначении связано с результатами его работы на посту министра.

«За прошедший период он зарекомендовал себя как эффективный и целеустремленный человек, который наладил эффективную работу по привлечению инвесторов из центрального региона. Кроме того, он продемонстрировал умение налаживать эффективное взаимодействие с федеральными органами на всех уровнях», — говорится в сообщении.

Напомним, Антон Виноградов стал главой только что созданного министерства по инвестициям в феврале 2018 года, ранее он работал вице-президентом «Алеф-Банка». Как отмечал тогда Алексей Цыденов, он должен был возглавить «дополнительный московский фронт-офис для наших Минэкономразвития и Минпрома и других министерств».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий полпред Мункожап Бадмаев ушел в отставку по собственному желанию. Отставка чиновника была принята 10 мая.

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