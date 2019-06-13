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Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции Януковича

Политика

Экс-президент Украины Виктор Янукович пребывает на территории России после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года

Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции Януковича
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 13 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Апелляцию на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу начал рассматривать Киевский апелляционный суд 13 июня. Об этом сообщают «Украинские Новости».

«Заседание началось около 10:10 (совпадает с московским)», — передает вещатель. — … Поступило 6 апелляционных жалоб».

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович пребывает на территории России после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил политика к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

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Дело Януковича
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