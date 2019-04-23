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Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Политика

Защита экс-президента намерена обжаловать вынесенный ему приговор после смены власти на Украине

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Иллюстрация: Kremlin.ru
Виктор Янукович

Киев, 23 апреля 2019, 21:19 — REGNUM  Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском. Об этом 23 апреля сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, в связи со сменой власти на Украине появляется шанс, что дело в отношении Януковича перестанет быть политизированным. Защита будет обжаловать вынесенный экс-президенту приговор и добиваться снятия с него всех обвинений.

При этом адвокат не исключил, что в скором времени уголовное производство может быть открыто в отношении уходящего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, Виктор Янукович пребывает на территории России. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

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Дело Януковича
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