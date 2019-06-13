В Казахстане к ответственности привлекли более 900 протестующих

Нур-Султан, , 10:12 — REGNUM За участие в несанкционированных акциях протеста в Нур-Султане и Алма-Ате к административной ответственности привлечены 957 человек. Об этом 13 июня сообщил начальник службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры республики Сапарбек Нурпеисов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в результате столкновений с полицией ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов. Всего арестовано 670 человек, штрафы получили 115 человек, предупреждения — 172 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев заявил, что около 200 участников незаконных уличных акций вывезено в Акмолинскую и Карагандинскую области.

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