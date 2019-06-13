Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Индии силовики провели рейды по поиску боевиков ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нью-Дели, 13 июня 2019, 10:02 — REGNUM  Правоохранительные органы Индии совершили рейды в семи населенных пунктах на юге страны в городе Коимбатор в поисках ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 июня Al Arabia.

По информации, которой располагают силовики, здесь могут находится террористы, ответственные за апрельские взрывы на Шри-Ланке в ходе которых погибли свыше 250 человек.

Сотрудники полиции допросили семерых мужчин в возрасте от 26 до 38 лет. О результатах проверки пока не сообщается.

Напомним, в апреле 2019 года боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о создании отделения своей группировки в Индии. Власти страны серьезно отнеслись к данной информации.

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