Участие Вики Цыгановой в выборах депутата Госдумы РФ благословил батюшка

Хабаровск, , 09:35 — REGNUM Эстрадная певица Вика Цыганова через своего супруга подтвердила, что намерена бороться за мандат депутата ГД РФ от Хабаровского края. Вадим Цыганов сообщил, что Вика, хоть и пользуется поддержкой «Единой России», но пойдёт на выборы как самовыдвиженец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Супруг певицы Вики Цыгановой Вадим Цыганов в разговоре с журналистом хабаровского ДВ-Новости заверил, что Вика на выборы идёт как самовыдвиженец. Хотя она и подала заявление на участие в праймериз «Единой России».

Он также сообщил, что супруга очень набожна, каждое её выступление благословляет батюшка на протяжении уже 20 лет. Духовник певицы, отец Игорь уже благословил и участие в выборах в Госдуму РФ по Хабаровскому краю.

Супруг звезды попытался объяснить и мотивы, по которым Вика решила идти на выборы.

«Сейчас ещё рано говорить, но есть такое ощущение, что в крае катастрофа. Надо подниматься и что-то делать», — сказал Вадим Цыганов.

В Хабаровск супруги Цыгановы намерены прибыть 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, певица Вика Цыганова, уроженка Хабаровска, заявила о намерении идти на досрочные выборы депутата ГД РФ, место освободилось после того, как Сергей Фургал (ЛДПР) стал губернатором Хабаровского края.