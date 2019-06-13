Экс-президент Панамы Мартинелли переведен из тюрьмы под домашний арест

Панама, , 09:11 — REGNUM Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли выпущен из тюрьмы после года тюремного заключения. Теперь политик будет находиться под домашним арестом, пишет испанская газета ABC.

12 июня исполнился год с момента заключения Мартинелли — это максимальный срок для превентивного ареста по законам Панамы. 67-летний политик будет содержаться в своей резиденции в Панаме, не имея права пользоваться социальными сетями, давать интервью средствам массовой информации, покидать страну без разрешения суда.

Рикардо Мартинелли подозревают в шпионаже за 150 политиками, бизнесменами и журналистами в течение его президентского срока (2009−2014), против него возбуждены четыре уголовных дела. В общей сложности ему грозит 21 год тюрьмы.

С 2015 года Мартинелли проживал в США, чтобы избежать ареста. Однако власти США задержали его в 2017 году и экстрадировали в Панаму в июне 2018 года.