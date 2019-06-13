Глава МИД Франции принял участие в праздновании Дня демократии в Нигерии

Париж, , 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в Нигерию 12 июня, где принял участие в праздновании Дня демократии по случаю инаугурации по приглашению президента Федеративной Республики Нигерия Мухаммада Бухари, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Присутствие главы МИД Франции на этой церемонии свидетельствует о важности нашего партнерства с Нигерией в политическом, экономическом и культурном плане», — говорится в заявлении МИД Франции.

Известно, что Париж поддерживает приоритеты Нигерии в борьбе с терроризмом, коррупцией, а также привержен экономическому развитию страны, что выражается в двусторонней помощи, оказываемой французским агентством развития и французско-нигерийским инвестиционным клубом, созданным в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нигерию в июле 2018 года.

Напомним, в июле 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в открытии института Alliance française в Лагосе (Нигерия). Институт занимается обучением жителей Нигерии французскому языку и культуре.