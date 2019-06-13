КПРФ на Сахалине выдвинула депутата ГД РФ на пост губернатора

Южно-Сахалинск, , 08:12 — REGNUM Региональное отделение КПРФ на Сахалине официально выдвинуло депутата ГД РФ Алексея Корниенко на пост губернатора Сахалинской области. Сейчас будущий кандидат занят открытием счёта и сбором подписей депутатов муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Только что завершилась партийная конференция, на которой Алексей Корниенко был официально выдвинут кандидатом на пост губернатора Сахалинской области. В настоящее время он занят открытием счёта в банке, подачей документов в избирком области и сбором подписей муниципальных депутатов, ему необходимо собрать подписи 30—32 депутатов с 14 территорий региона», — рассказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время единственным официальным кандидатом, информация о котором размещена на сайте избиркома Сахалинской области, является врио главы губернатора Валерий Лимаренко. Он идёт на выборы как самовыдвиженец, хотя состоит в партии «Единая Россия». Также о намерении побороться за пост губернатора островного региона заявили коммунистка Светлана Иванова и единоросс Евгений Лотин, оба планируют пойти как самовыдвиженцы.