Валерий Лимаренко подал документы в избирком Сахалина как самовыдвиженец

Южно-Сахалинск, , 06:24 — REGNUM Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко официально подтвердил, что идёт на выборы главы региона как самовыдвиженец. Он подал документы в Облизбирком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О событии Лимаренко сообщил в своём Instagram:

«Друзья, я принял важное решение — выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Сахалинской области. Вчера подал документы. Поскольку выдвижение накладывает определенные ограничения, здесь буду размещать информацию только о работе. Проблем в регионе немало. Но у меня есть понимание, как их решить. А главное — у меня есть сильная команда. Моя команда — это вы, сахалинцы и курильчане. Вместе у нас все получится!».

Пока на сайте Облизбиркома в списке кандидатов только Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерия Лимаренко в декабре 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Сахалина, после того, как экс-глава островного региона Олег Кожемяко покинул регион до истечения губернаторских полномочий, чтобы принять участие в выборах губернатора Приморского края.

О своём намерении принять участие в выборах губернатора Сахалинской области заявили ещё несколько человек. Это депутат ГД РФ от КПРФ Алексей Корниенко, его выдвигает региональное отделение КПРФ, коммунистка Светлана Иванова, которая идёт как самовыдвиженец, депутат Сахалинской Облдумы Евгений Лотин, единоросс, который идёт как самовыдвиженец.