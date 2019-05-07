На Сахалине появился новый претендент на пост губернатора

Южно-Сахалинск, , 05:59 — REGNUM На Сахалине появился ещё один претендент на губернаторское кресло. Это депутат Законодательной думы Сахалинской области Евгений Лотин. Лотин — единоросс, но на выборы планирует идти как самовыдвиженец. Впрочем, новый претендент на главный пост островного региона не скрывает, что, если партия захочет его поддержать, он не постыдиться взять в руки её флаг, чтобы, по его словам, доказать, что в «Единой России» есть порядочные люди, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Евгений Лотин уже обратился к землякам с открытым письмом.

«Дорогие земляки! Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Сахалинской области. Это решение осознанное и взвешенное. Да, я понимаю, какие информационные потоки польются в мою сторону после публикации этого обращения, сколько недоброжелателей начнут его высмеивать. Я понимаю, какой груз персональной ответственности ложится на меня. Я понимаю, что предстоит пережить моей семье и близким», — опубликовало текст письма ИА Сахалин. Инфо.

Евгений Лотин сообщил, что он — коренной сахалинец, что и он сам, и вся его родня, включая маму, детей, а также друзей — сахалинцы и живут на острове. Он пообещал, что в его предвыборной кампании не будет раздутых бюджетов и огромных штабов, вообще не будет никаких штабов.

«Нет! Только я, вы и день голосования», — заявил господин Лотин.

Возможный кандидат в губернаторы заранее пообещал избирателям, что поражение примет достойно, а вот победу будет считать авансом. Он, конечно же пообещал, что сделает жизнь сахалинцев и курильчан достойной.

Евгений Лотин подчеркнул, что ему нет нужды вникать в проблемы Сахалина и Курил, поскольку он местный и знает их все наперечет.

В завершение обращения он пообещал в самом скором времени подробно ознакомить избирателей со своей биографией, а также — с предвыборной программой.

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В настоящее время на пост губернатора Сахалинской области намерены претендовать четверо человек. Это врио губернатора, назначенный президентом России в декабре 2018 года, единоросс, выходец из Росатома Валерий Лимаренко. Ещё один претендент — депутат Государственной думы России (КПРФ), выдвинутый региональным отделением партии Алексей Корниенко. О намерении идти на выборы самовыдвиженцем заявила и коммунистка Светлана Иванова. Теперь же самовыдвиженцем хочет идти ещё один единоросс. И коммунистов, и единороссов теперь поровну. Партии уравняли количество игроков.

Об участии в выборах других партий пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Сахалина неприятно удивило отсутствие Валерия Лимаренко в регионе на майских праздниках. Люди ожидали, что врио губернатора, которого на островах почти не знают, именно Первомай использует как отличную возможность «вживую» пообщаться с народом, а народ, в свою очередь, пообщается с человеком, который претендует на кресло губернатора. Но Валерий Лимаренко улетел и на праздник не явился. Более того, Сахалин горит, в Красногорске введен режим ЧС, люди остались без жилья и имущества, а Валерий Лимаренко не появился и там. Нет, безусловно, помощь погорельцам оказывается, но врио — нет. И этот факт, по мнению сахалинцев, работает против него.