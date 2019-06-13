Наземные станции ГЛОНАСС могут появиться в Аргентине

Москва, , 04:06 — REGNUM Несколько наземных систем дифференциальной коррекции навигационной системы ГЛОНАСС предложила разместить на своей территории Аргентина. Об этом заявил менеджер по кооперации с Россией Станислав Макарчук, сообщает 13 июня РИА Новости.

Одна из станций может быть установлена в провинции Кордоба, где расположен аргентинский космический центр.

По мнению Макарчука, внесение вклада в развитие системы навигации ГЛОНАСС — это хорошая возможность для Аргентины.

Напомним, ГЛОНАСС, российский аналог разработанной министерством обороны США Cистемы глобального позиционирования (GPS), по показателям точности определения координат на местности близка к системе GPS, а в северных широтах даже превосходит ее.

Коррекцию сигналов, идущих от 24 спутников, осуществляют наземные станции. 14 из них находится на территории России, еще две за рубежом (в Антарктиде и Бразилии).

Для более точного определения сигнала на местности, необходимо построить дополнительные станции как на территории РФ, так и за рубежом. В 2013 году США отказали Роскосмосу в размещении станций на своей территории. В ответ Россия в 2014 году приостановила работу станций системы GPS на своей территории.