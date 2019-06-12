Кремль отреагировал на планы Трампа о встрече с Путиным на G20 в Осаке

Москва, , 20:39 — REGNUM Никаких предложений Вашингтона по поводу возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не поступало, заявил 12 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали», — цитирует агентство РИА Новости ответ пресс-секретаря российского президента на вопрос о заявлениях Трампа по поводу встречи с Путиным.

По его словам, подготовка к встрече президентов России и США не ведётся.

Ранее СМИ сообщили о решении американского президента провести встречу с Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» в Японии.

При этом замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что такая встреча возможна, но в формате «на ногах», так как Вашингтон не обращался с предложением о проведении полноформатной встречи.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет в последних числах июня текущего года в Японии, в городе Осака.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили о планах Трампа встретиться с Путиным на G20 в Японии