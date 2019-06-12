Парламент Латвии в шаге от запрета советской символики

Рига, , 19:52 — REGNUM Сегодня, 12 июня, в Латвии парламентская комиссия по правам человека и общественным делам одобрила поправки к законодательству о запрете использования символики тоталитарных режимов на общественных мероприятиях, сообщает новостной портал delfi.lv

Изменения относятся к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий и подразумевают под собой запрет на использование, в том числе в стилизованном виде, флагов, гербов, гимнов и символики бывших СССР, ЛССР и нацистской Германии, униформ, нацистской свастики, знаков CC, советского серпа и молота и пятиконечной звезды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально латвийский парламент планировал принять поправки к закону в срочном порядке, чтобы они вступили в силу до 9 мая, но затем с законопроекта был снят статус срочности.

Напомним, что 15 мая Национальный союз VL-ТБ/ДННЛ подал проект поправок к Кодексу административных правонарушений, предусматривающий полный запрет на «публичное использование символики тоталитарных режимов». Как считает консультант фракции Янис Иесалниекс, нацистская и советская символика должна быть полностью запрещена — в том числе и вне шествий, собраний, пикетов и праздничных мероприятий. Иесалниекс напомнил, что 9 мая кандидат в депутаты от партии «За родной язык!» Елена Осипова в Лиепае «безнаказанно вывесила на своем частном доме флаг СССР». Националисты настаивают, что такие случаи недопустимы.

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