В Лондоне пройдут китайско-британские переговоры

Пекин, , 19:28 — REGNUM 17 июня в Лондоне пройдет 10-я сессия Китайско-британского экономического и финансового диалога. КНР на ней будет представлена вице-премьером Госсовета Ху Чуньхуа, сообщает 12 июня Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную на брифинге в Пекине официальным представителем МИД КНР Гэн Шуаном.

Ху Чуньхуа будет сопредседательствовать на встрече вместе с британским министром финансов Филиппом Хамондом.

О тематике диалога не сообщается, но она скорее всего включит ряд вопросов, в том числе предстоящую смену британского кабмина, состояние и перспективы Брексит, а также развитие двусторонних отношений, которые по оценке Пекина и Лондона переживают «золотую эру».