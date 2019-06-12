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В Лондоне пройдут китайско-британские переговоры

Политика

Встреча состоится на фоне транзита власти в Великобритании и затянувшейся процедуры Брексит

Пекин, 12 июня 2019, 19:28 — REGNUM  17 июня в Лондоне пройдет 10-я сессия Китайско-британского экономического и финансового диалога. КНР на ней будет представлена вице-премьером Госсовета Ху Чуньхуа, сообщает 12 июня Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную на брифинге в Пекине официальным представителем МИД КНР Гэн Шуаном.

Ху Чуньхуа будет сопредседательствовать на встрече вместе с британским министром финансов Филиппом Хамондом.

О тематике диалога не сообщается, но она скорее всего включит ряд вопросов, в том числе предстоящую смену британского кабмина, состояние и перспективы Брексит, а также развитие двусторонних отношений, которые по оценке Пекина и Лондона переживают «золотую эру».

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Внешняя политика Китая
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