Среда, 12 Июня 2019 года
19:21:56 МСК

Си Цзиньпин прибыл на саммит ШОС

Политика

Одновременно пройдет государственный визит лидера КНР в Киргизию

Бишкек, 12 июня 2019, 19:21 — REGNUM  Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Киргизию. Он также примет участие в 19-м заседании Совета глав государств-участников ШОС, который пройдет в Бишкеке с 13 по 14 июня, сообщает 12 июня Синьхуа.

Как сообщил недавно генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, в ходе саммита ожидается подписание большого пакета документов. Среди вопросов повестки ШОС значатся новые подходы к урегулированию в Афганистане, упрощение порядка перемещения товаров и услуг, модернизация международных транспортных маршрутов, сотрудничество в сфере культуры, науки и техники, совместное участие в проекте «Пояса и пути» и ряд других вопросов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить