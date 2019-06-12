Си Цзиньпин прибыл на саммит ШОС

Бишкек, , 19:21 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Киргизию. Он также примет участие в 19-м заседании Совета глав государств-участников ШОС, который пройдет в Бишкеке с 13 по 14 июня, сообщает 12 июня Синьхуа.

Как сообщил недавно генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, в ходе саммита ожидается подписание большого пакета документов. Среди вопросов повестки ШОС значатся новые подходы к урегулированию в Афганистане, упрощение порядка перемещения товаров и услуг, модернизация международных транспортных маршрутов, сотрудничество в сфере культуры, науки и техники, совместное участие в проекте «Пояса и пути» и ряд других вопросов.