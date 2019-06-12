Среда, 12 Июня 2019 года
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США расширили санкции в отношении Ирана

Политика

Ограничения коснулись двух граждан и одной компании

Вашингтон, 12 июня 2019, 18:17 — REGNUM  Власти США расширили санкции в отношении Ирана. Об этом 12 июня сообщается на официальном сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

В санкционный список попали два гражданина исламской республики, а также одна компания.

Напомним, за последние месяцы отношения между Тегераном и Вашингтоном значительно осложнились. Причиной тому стало решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения, заключенного в 2015 году.

После разрыва указанной сделки, Белый дом ввел в отношении Ирана дополнительные ограничительные меры, также коснувшиеся ряда компаний в Евросоюзе.

Последующее экономическое давление переросло в давление военное: Пентагон направил в регион Персидского залива авианосную группу, что вызвало обеспокоенность со стороны международного сообщества.

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Противостояние Ирана и США
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