Пентагон обосновал военный экспорт Эр-Рияду и Абу-Даби

Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Решение Вашингтона продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ связано с тем, что иначе эти ближневосточные страны найдут других поставщиков, заявил и.о. американского министра обороны Патрик Шанахан.

Комментируя майский анонс Госдепа о планах ввести чрезвычайную ситуацию для экспорта вооружений на сумму $8,1 млрд (в основном в Саудовскую Аравию и ОАЭ), Шанахан отметил, что этим странам нужно помочь, и, кроме того, не дать им возможность купить оружие «на стороне», то есть в Китае или в России.

Напомним, в мае американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что администрация президента намерена ввести режим чрезвычайного положения, чтобы добиться поставок крупной партии оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ — в обход решения Конгресса.

Конгрессмены сразу же обвинили президента Штатов Дональда Трампа в манипуляциях. По словам сенатора Криса Мерфи, «Трамп использует эту лазейку только потому, что знает, что Конгресс не одобрит эту продажу». По его словам, никаких причин для продаж бомб на Ближний Восток нет.

«Нет новой «экстренной» причины продавать бомбы саудитам для падения в Йемене, и это лишь увековечивает там гуманитарный кризис. Это создает невероятно опасный прецедент, который будущие президенты могут использовать для продажи оружия без одобрения Конгресса».

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