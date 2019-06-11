Белый дом заявил о желании удовлетворить Польшу истребителями F-35

Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Власти США ведут работу для удовлетворения желания Польши купить истребители пятого поколения F-35, сообщил 11 июня в ходе телефонного брифинга официальный представитель Белого дома.

По его словам, вопрос находится в стадии обработки формальностей с американскими военными, после чего Варшава получит итоговое предложение в ответ на свой запрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Варшава изъявила готовность получить американские истребители пятого поколения F-35, изначально предназначавшиеся для Турции. Польское военное ведомство хотело бы до 2026 года купить 32 таких многоцелевых самолёта для замены советских Су-22 и МиГ-29, стоящих на вооружении польских ВВС.

Напомним, Вашингтон уже неоднократно пригрозил Турции прекратить сотрудничество по программе F-35, если Анкара не откажется от закупки российских комплексов ПВО С-400.

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