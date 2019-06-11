Эксперт Group‐IB рассказал, как накрутили голоса дочери Алсу в «Голос.Дети»

Москва, , 21:04 — REGNUM Эксперт международной компании Group-IB Сергей Никитин в интервью телеканалу «360» рассказал подробности расследования накрутки голосов в финале шестого сезона шоу «Голос.Дети».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финале шестого сезона шоу «Голос.Дети» победила дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова. За неё было отдано аномально большое количество голосов телезрителей, при том что особыми вокальными данными она явно не блещет, на предыдущих этапах конкурса получала мало голосов телезрителей и балансировала на грани вылета.

В итоге победа Абрамовой была поставлена под сомнение, была проведена внутренняя проверка, после которой Первый канал отменил итоги конкурса. Была привлечена компания Group-IB для расследования результатов финала. В ходе расследования компания установила, что действительно голосование за Абрамову в финале носило аномальный характер.

«Если отфильтровать явные технические аномалии, то все равно получается аномально большое количество голосов, которое не попадает под результаты прошлых голосований и под нормальное распределение», — рассказывает Никитин.

Он пояснил, что при SMS-голосовании за Абрамову приходили целые группы сообщений, а в случае телефонных звонков — серии вызовов с номеров, следующих один за другим. Все это явные признаки накрутки.

Также Никитин отметил, что защититься от подобных нарушений можно при помощи анализа этих способов накрутки и их дальнейшего отсеивания. К примеру, производители систем голосования могут отследить подобные накрутки и внедряют эти технологии отслеживания. Часть подобных аномалий можно отследить в автоматическом режиме.