Вторник, 11 Июня 2019 года
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США ввели новые санкции портив Сирии

Политика

Под санкции США попали ещё 16 физических и юридических лиц

Вашингтон, 11 июня 2019, 20:20 — REGNUM  Вашингтон принял решение о расширении односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба министерства финансов США.

В чёрный список Вашингтона дополнительно включены три физических лица и 13 организаций. В том числе под санкции попали располагающаяся в Бейруте телекомпания LANA TV и компания ASM International Trading, имеющая штаб-квартиру в Дубае.

Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии. В документе указывалось, что правительство Сирии якобы несёт угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов.

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Участие США в войне в Сирии
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