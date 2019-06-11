Вторник, 11 Июня 2019 года
19:12:48 МСК

Путин подписал указ о присвоении званий генералов 18 офицерам МВД

Политика

Ещё два генерала получили повышения

Москва, 11 июня 2019, 19:10 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении 18 сотрудникам органов внутренних дел России званий генерал-майора. Кроме того, ещё два генерала получили повышения. Указ главы государства опубликован сегодня, 11 июня.

Звания генерал-майора были присвоены Александру Бирюкову и Какошину Дмитрию. Звания генерал-майора внутренний службы присвоены Алексею Завгородневу и Алексею Кожемякину.

Генерал-майора полиции стали: Иван Балашов, Сергей Щёткин, Сергей Богдановский, Эдуард Филиппов, Игорь Буртанов, Александр Травников, Александр Дедов, Олег Стефанков, Олег Зиборов, Евгений Стасишин, Дмитрий Ильичев, Александ Сокрутенко, Сергей лебедев, Виталий Розанов.

Генерал-лейтенантом юстиции стал Николай Патапене. Звание генерал-полковника полиции присовено Сергею Бачурину.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить