Вы и убили-с: к смерти Ким Чон Нама может быть причастно ЦРУ?

Москва, , 17:56 — REGNUM Убийство старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама было невыгодно Северной Корее, полагает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он рассказал 11 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию, распространённую The Wall Street Journal, о том, что Ким Чон Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпур, был информатором ЦРУ.

«Эта версия была распространена со ссылкой на очередной анонимный источник, — призвал не забывать Асмолов. — А как вы сами понимаете, «анонимный источник, хорошо осведомлённый о ходе следствия», «дружественный анонимный Telegram-канал» — это не всегда надёжный источник. Де-факто они (The Wall Street Journal — прим. ИА REGNUM ) пересказывают новость японских СМИ годичной давности».

По словам Асмолова, эта версия, распространённая японской прессой, была выстроена вокруг информации о том, что в вещах Ким Чон Нама обнаружили примерно 130 тыс. долларов, которые не были задекларированы.

«Сразу же пошли разговоры о том, что он ездил встречаться с неким американцем корейского происхождения, который был то ли агентом ЦРУ, то ли был связан с ЦРУ», — отметил Асмолов.

Дополнительную пищу для размышлений подбросила и новость о том, что компьютерная проверка якобы показала, будто в компьютер Ким Чон Нама вставляли «флешку», которой в вещах Ким Чон Нама не было обнаружено.

«И на этом строилась вся конспирология, — сказал Асмолов. — Однако если компьютер Ким Чон Нама внимательно осмотрели, то могли бы выяснить, какие материалы там были, а какие нет. Поэтому новость о том, что Ким был информатором ЦРУ, мягко говоря, странная, хотя, если верить такой информации, получается, что у брата был смысл убивать брата. И тогда все разговоры о том, что тиранический режим посылает всем сигналы, что он готов убить брата ради власти, и все такое, получают своеобразное подтверждение».

Асмолов также обратил внимание на то, дело о причастности северокорейских спецслужб к смерти Ким Чон Нама развалилось, и убедительно доказать северокорейский след не удалось.

«Четверо северокорейцев остаются в розыске, но они всё равно воспринимаются как подозреваемые, а не как лица, виновность которых доказана. То, что по ним в Интерполе есть красное письмо, не значит, что они признаны виновными, — заметил востоковед. — Если помните, из двух девушек, которые были непосредственными исполнительницами, одну оправдали вчистую, а другой переквалифицировали статью обвинения. При этом северокорейского химика, которого задержали одним из первых и которого южнокорейские СМИ позиционировали чуть ли не как главного организатора, в итоге отпустили в связи с полным отсутствием улик».

Поэтому, как отметил Асмолов, не исключено, что разговоры о том, что Ким Чон Нам был связан с ЦРУ, являются попыткой «перевести стрелки» с обсуждения версии о том, что с ЦРУ, пусть и не напрямую, могли быть связаны те, кто на самом деле убил брата северокорейского лидера.

«Разговор о том, что Ким Чон Нам был информатором ЦРУ, даёт Северной Корее мотив (для его ликвидации — прим. ИА REGNUM ), — сказал Асмолов. — А без этого, если пытаться рассматривать ситуацию с позиции кому выгодно, получается, что выгодно было всем, кроме Пхеньяна. Пхеньян от этого получил только +8 к демонизации, против него ввели санкции за применение химического оружия и занесли обратно в список стран-спонсоров терроризма и так далее».

Расследование смерти Ким Чон Нама, как рассказал Асмолов, вскрыло северокорейский нелегальный рынок оружия и других товаров в Малайзии, а арестованный властями северокореец активно занимался как легальной, так и нелегальной торговлей.

«Я сразу оговорюсь, что это моё личное мнение, и конспирологии здесь ровно столько же, сколько в теории о «пхеньянском следе», но не исключено, что те, кто убивал Ким Чон Нама, ставили перед собой совсем другие цели, — сказал Асмолов. — А тем американцем корейского происхождения, который был связан с ЦРУ, но не был прямым агентом, был Адриан Хонг Чанг».

Этого человека, как уточнил Асмолов, подозревают в причастности к налёту на северокорейское посольство в Испании.

«Это бывший правозащитник с очень интересной биографией. В частности «изучал демократию в Ливии». Понимаете, чем он там занимался. Он сейчас в США. Испания требует его экстрадиции, — отметил востоковед. — В его деятельности много любопытного. Он сначала занимался спасением северокорейских перебежчиков, а потом фактически разрабатывал планы террористической деятельности против КНДР. Не был прямым агентом, но был на контакте у американской и южнокорейской разведки. Но с тех пор как в США выбрали Трампа и к власти в Южной Корее пришел Мун Чжэ Ин, он, похоже, отправился в самостоятельное плавание».

У Адриана Хонг Чанга, как отметил Асмолов, были довольно странные мысли сформировать правительство КНДР в изгнании из представителей семьи Ким.

«После того как Ким Чон Нама убили, он наладил контакты и будто бы даже спас его сына, — рассказал Асмолов. — Но надо понимать, что у Ким Чен Нама были плохие отношения с сыном, потому что он фактически бросил семью ради любовницы. Известно, что Адриан несколько раз обращался к Ким Чон Наму с предложением возглавить правительство в изгнании. И есть мнение, что они (Адриан Хонг Чанг и его сообщники — прим. ИА REGNUM ) и убили Ким Чон Нама. Но это, если угодно, моя конспирология».

Подытоживая свой рассказал, Асмолов отметил, что история с отравлением Ким Чон Нама «не менее феерична, чем история с отравлением Скрипалей».

"Именно с точки зрения ситуации, когда у нас очень много строится на «хайли лайкли», — сказал кореевед.

Напомним, как сообщалось ранее, издание The Wall Street Journal опубликовало материал, авторы которого, опираясь на некие собственные источники, сообщили, будто бы старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чон Нам, убитый в 2017 году, был информатором ЦРУ и накануне своей гибели направлялся в Малайзию якобы для встречи с представителем американской разведки.

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