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Кандидат в Мосгордуму заявил о кризисе доверия к партийной системе в РФ

Политика

Пенсионная реформа и повышение налогов обрушили рейтинг власти

Москва, 11 июня 2019, 13:10 — REGNUM  Непопулярные реформы правительства РФ привели к тому, что рейтинг власти в целом и «Единой России» в частности существенно снизился, поэтому многие члены этой партии предпочитают регистрироваться на выборы в Московскую городскую думу в качестве самовыдвиженцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава муниципального округа Таганский, кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Свиридов.

«Очевидно, что это связано с падением рейтинга «Единой России». На фоне непопулярных решений правительства, в частности, повышения пенсионного возраста, введения новых налогов, социальной и процессуальной несправедливости в стране уровень доверия к «Единой России» падает. Чтобы не получать отрицательный рейтинг, многие регионы приняли решение выдвигать кандидатов не по партийным спискам, а независимыми кандидатами», — сказал Свиридов.

Также кандидат отметил, что на данный момент партийная система в России переживает определенный кризис доверия. Среди населения растёт запрос на независимых политиков, которые будут готовы отстаивать интересы людей, а не политических сил, которые выдвигали их на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящие выборы в Мосгордуму кандидаты, в том числе и состоящие в партии «Единая Россия», предпочли зарегистрироваться в качестве самовыдвиженцев.

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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