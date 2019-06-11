В Кремле ожидают итогов экспертиз по делу Голунова

Москва, , 12:46 — REGNUM Российский президент Владимир Путин проинформирован о ходе дела журналиста Ивана Голунова. В Кремле ожидают итогов экспертиз, сообщил 11 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент в курсе дела, напомнил Песков. Он уточнил, что в настоящее время ожидаются результаты экспертизы, о которой говорилось ранее и которая призвана дать ответы на ряд вопросов.

Представитель Кремля добавил, что главе государства известно и об акциях в поддержку журналиста, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве, при нем обнаружили наркотики. Суд поместил журналиста под домашний арест. Голунов заявил о своей невиновности, по словам адвоката, он находится в шоковом состоянии.

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