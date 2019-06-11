Екатеринбургских депутатов не стали наказывать за «бунт»

Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM Комиссия по этике в Екатеринбургской городской думе (ЕГД) не стала негативно оценивать поведение трёх депутатов гордумы. Об этом заявил депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников корреспонденту ИА REGNUM.

На встрече обсуждались поступки трёх парламентариев от КПРФ: Ступникова, Риммы Скороморохой и Олега Гордеева. Ранее им вменялось в вину неудавшаяся попытка самороспуска думы и участие в протестах против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере.

Заседание комиссии прошло в закрытом режиме, и её глава Анастасия Немец лишь сказала, что встреча прошла «без инцидентов» (что уже хорошо, с учётом большой скандальности нынешнего созыва гордумы — ИА REGNUM).

Итоги встречи устроили и одного из «подсудимых» — депутата Ступникова.

«Итоги меня устроили. По поступившим вопросам были приняты грамотные решения. Эти решения мне понравились, и их этически всё устраивает», — заявила парламентарий.

Напомним, 21 мая 2019 года три депутата ЕГД от КПРФ призвали думу самораспуститься. Такая инициатива партийцев возмутила многих избранников, а спикер гордумы даже призвал «мятежную троицу» самим для начала добровольно отдать мандат.

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