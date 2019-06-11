Выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР одобряют 70% граждан

Москва, , 11:40 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей одобряют большинство граждан России — 70%. Не поддерживают 22%, затруднились ответить 7% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

По мнению 36% респондентов, выдача российских паспортов жителям ДНР и ДНР ляжет дополнительным бременем на бюджет РФ и обострит напряженные отношения между Россией и Украиной (26%).

При этом 22% наоборот думают, что выдача паспортов это станет шагом для урегулирования отношений России и Украины. Затруднились ответить 13% жителей России.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 человек старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, которым предоставляется право обращаться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

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