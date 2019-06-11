Президент Ирана: мы не видели надлежащей реакции ЕС на действия США

Тегеран, , 10:16 — REGNUM Иран полон решимости развивать отношения с Европейским союзом и, в частности, с Германией. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом в Тегеране 10 июня, сообщается на официальном сайте иранского главы государства.

Хасан Рухани подчеркнул, что односторонний выход США из сделки поставил под угрозу безопасность на Ближнем Востоке, а Вашингтон встал на путь экономического терроризма, путем санкций лишая местное население продовольствия и медикаментов.

«(…) но, к сожалению, мы не видели какой-либо ответственной, надлежащей реакции со стороны Европы по отношению к США, — подчеркнул президент. — (…) За прошедший год мы не видели каких-либо серьезных действий со стороны Европы, а также хорошей политической позиции; поэтому мы должны принимать решения и действовать таким образом, чтобы это было выгодно для нас, для вас и всех стран региона».

«Исламская Республика Иран полна решимости развивать политические и экономические отношения со странами-членами Европейского Союза, особенно с Германией», — сказал Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия видит себя посредником в конфликте между США и Ираном. Хайко Маас назвал своей целью сохранить ядерную сделку и убедить Иран продолжить выполнять взятые на себя обязательства в рамках «Совместного всеобъемлющего плана действий», подписанного в 2015 году. Напомним, США вышли из соглашения весной 2018 года и вновь ввели санкции против Ирана. Спустя год Иран приостановил выполнение некоторых обязательств.

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