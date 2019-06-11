Каждый президент Украины неизбежно становится бандеровцем — министр Омелян

Лондон, , 10:15 — REGNUM Каждый президент Украины начинает с мысли о сотрудничестве с Россией и заканчивает тем, что становится бандеровцем, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 10 июня в интервью радио «Голос Америки», которое он дал во время визита в Лондон.

«Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что именно он сможет проводить конструктивный диалог с Москвой… и каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился бандеровцем, борясь с Российской Федерацией», — заявил он.

Омелян выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский пройдёт этот путь очень быстро.

Он также добавил, что Украина не сможет самостоятельно отстроить инфраструктуру Донбасса, поэтому необходимо заставить Россию возместить ей «убытки», причинённые войной.

«Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был вывезен с наших заводов», — рассказал он.

В качестве примера Омелян привёл сообщения украинских СМИ, которые утверждают, якобы оборудование завода «Лугансктепловоз» было вывезено в Россию.

Напомним, война в Донбассе началась после государственного переворота в начале 2014 года. Регион потребовал изменить устройство государства с унитарного на федеративное, а в ответ Киев начал так называемую «Антитеррористическую операцию» (АТО), нарушив конституционный запрет на применение армии внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятие «Лугансктепловоз» было остановлено собственниками — российской компанией «Трансмашхолдинг». Его оборудование исправно и законсервировано до лучших времён.

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