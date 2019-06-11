Спикер Заксобрания Петербурга высоко отозвался об умершем депутате

Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров от имени коллег высказал слова соболезнования родным и близким депутата Заксобрания Павла Зеленкова («Единая Россия»), скоропостижно скончавшегося в ночь на 11 июня.

«Настоящий патриот, он достойно служил Отечеству, выполнял интернациональный долг в Афганистане, проявив мужество и героизм», — напомнил Макаров.

Спикер отметил, что Павел Зеленков внес значительный вклад в работу Законодательного собрания, «заслужил огромное уважение как среди коллег по депутатскому корпусу, так и среди избирателей, доверивших ему представлять их интересы».

Вячеслав Макаров отозвался о покойном «как о порядочном, интеллигентном, скромном и отзывчивом человеке».

Другой депутат Заксобрания, единоросс Алексей Цивилев написал на своей странице в Facebook о Зеленкове, что «ни разу от него не услышал «нет» или «не смогу помочь».

«Последний раз были на связи в пятницу, сегодня должны были идти в 26 больницу (Костюшко) поздравлять с Днём медицинского работника врачей», — добавил Цивилев.

Как сообщалось, Павел Зеленков умер на 51 году жизни. О дате и месте похорон пока не объявлено.

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