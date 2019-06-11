Около 200 протестующих в Казахстане вывезли в другие регионы – МВД

Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Около 200 участников незаконных уличных акций в Казахстане вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области для обеспечения безопасного отбытия наказания. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев, сообщает 11 июня издание Zakon.kz.

По его словам, личный состав МВД был проинструктирован о необходимости корректного и сдержанного поведения во время пресечения несанкционированных акций.

Кожаев добавил, что полиция применяла методы выдавливания протестующих личным составом с территории. Специальные средства для активного подавления протестных мероприятий не применялись, отметил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня официальный представитель МВД Казахстана Нурильда Ораз заявил, что к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах в Нур-Султане и Алма-Ате привлечены 550 участников.

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