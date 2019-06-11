В Казахстане за два дня наказали около 550 протестующих — МВД

Нур-Султан, , 08:00 — REGNUM Около 550 участников несанкционированных митингов в Алма-Ате и Нур-Султане привлечены к административной ответственности в виде арестов и штрафов. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз, сообщает издание Informburo.

По его словам, задержания протестующих происходили в Алма-Ате и Нур-Султане, по другим городам Казахстана МВД не располагает информацией. Ораз отметил, что сторонники организации «Демократический выбор Казахстана» организовали незаконные митинги по указаний зарубежных руководителей.

В министерстве добавили, что для предотвращения очередных незаконных акций был ограничен доступ граждан к местам, где планировалось проведение несанкционированных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели выразил обеспокоенность в связи с задержанием протестующих в городах Казахстана. Он считает, что чрезмерная реакция на подобные события вредит репутации республики.

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